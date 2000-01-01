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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:18.03 06:00   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Из-за коронавируса: ограничения в работе транспорта Правительство Израиля объявило об изменениях в порядке работы общественного транспорта в связи с кризисом коронавируса.

Израиль: электронная слежка за зараженными Правительство единогласно одобрило меры по электронной слежке за потенциально зараженными коронавирусом при помощи мобильных телефонов.

Эксклюзив mignews: Германия готова к COVID-19 лучше других В продолжении серии эксклюзивных репортажей о ситуации с COVID-19 в различных странах, член Европейского Европейского Парламента (EJP) Игорь Юрист рассказал о текущей ситуации с вирусом.

Кахоль Лаван: Ликуд хочет закрыть Кнессет Встреча делегаций Ликуда и Кахоль Лаван в офисе спикера Кнессета Юли Эдельштейна закончилась взрывом возмущения и обменом взаимными обвинениями.

Минздрав: сотни, тысячи людей умрут После выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу выступил генеральный директор министерства здравоохранения Моше Бар Симан Тов.


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