18.03 06:00 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Из-за коронавируса: ограничения в работе транспорта
Правительство Израиля объявило об изменениях в порядке работы общественного транспорта в связи с кризисом коронавируса.
Израиль: электронная слежка за зараженными
Правительство единогласно одобрило меры по электронной слежке за потенциально зараженными коронавирусом при помощи мобильных телефонов.
Эксклюзив mignews: Германия готова к COVID-19 лучше других
В продолжении серии эксклюзивных репортажей о ситуации с COVID-19 в различных странах, член Европейского Европейского Парламента (EJP) Игорь Юрист рассказал о текущей ситуации с вирусом.
Кахоль Лаван: Ликуд хочет закрыть Кнессет
Встреча делегаций Ликуда и Кахоль Лаван в офисе спикера Кнессета Юли Эдельштейна закончилась взрывом возмущения и обменом взаимными обвинениями.
Минздрав: сотни, тысячи людей умрут
После выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу выступил генеральный директор министерства здравоохранения Моше Бар Симан Тов.
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