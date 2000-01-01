17.03 22:25 MIGnews.com

В Украине могут продлить карантин - МОЗ

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Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко не исключает, что карантин в стране может быть продлен на неопределенный срок, если этого потребует ситуация."Продолжается карантин с учетом эпидемической ситуации у соседей, в странах Европейского союза и на территории Украины. Все меры, которые мы предпринимаем, сегодня мы предпринимаем с превентивной целью. В то же время мы не исключаем введения мер реагирования в случае массового распространения заболеваемости на территории Украины", — заявил Ляшко.Вопрос о продлении срока карантина в стране будет решаться ближе к концу действующего.