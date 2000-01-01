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Коалициада: Кахоль Лаван требует портфель министра юстиции | Фото:17.03 17:46   MIGnews.com

Коалициада: Кахоль Лаван требует портфель министра юстиции

Представители блока "Кахоль Лаван" в рамках переговоров о формировании коалиции с партией "Ликуд" требуют контроля над министерством юстиции, а также "права вето" на любые юридические вопросы.

Об этом сообщает интернет-издание Arutz Sheva.

Таким образом, с депутатами "Кахоль Лван" придется согласовывать любое решение, затрагивающее правовую систему. "Ликуд" на это условие согласен, однако с портфелем министра юстиции расставаться не хочет.

Кроме того, "Кахоль Лаван" настаивает на том, чтобы премьер-министр Биньямин Нетаниягу сложил свои полномочия уже через год, тогда как "Ликуд" требует для него два года каденции.


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