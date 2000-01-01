17.03 14:41 MIGnews.com

Израильтянам запретили ходить в парки и на пляжи

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Министерство здравоохранения издало новые инструкции по предотвращению распространения коронавируса.В Израиле 17 марта резко возросло количество зараженных коронавирусом граждан.Об этом утром сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.304 израильтянина дали положительные результаты на коронавирус. Информация по поводу их контактов и передвижений будет обнародована позже.11 зараженных находятся в состоянии степени тяжести, четверо – в тяжелом, еще пять пациентов – полностью выздоровели и выписаны из больницы.Израильтянам запретили покидать дома. Покидать дома можно лишь в “исключительных случаях” - для покупки продуктов, лекарств и получения медицинской помощи.Запрещается ходить в парки, на детские площадки, на пляжи, в бассейны, библиотеки, музеи и заповедники. Исключение делается для выходов с детьми в рамках семьи и для выгула домашних животных.Запрещаются любые учебные занятия, даже в классах меньше 10 человек, а также любые спортивные кружки, секции и т.п. Спортивная активность разрешается в группах не более пяти человек и при сохранении дистанции не менее двух метров.Пожилые люди, лица с хроническими и респираторными заболеваниями не должны покидать своих домов и не приглашать к себе в гости.Службы доставки обязаны оставлять посылки у дверей.Профсоюз Дантистов Израиля призвал врачей-стоматологов прекратить оказание любой не срочной помощи.Причиной является высокий риск заражения врачей и пациентов коронавирусом.Ранее в израильских СМИ сообщалось о том, что стоматологи, в особенности в поликлиниках больничных касс, не обеспечены необходимыми средствами защиты.Молодые люди, зараженные коронавирусом, являются серьезной угрозой для пожилых.Об этом заявил министр обороны Нафтали Беннетт на пресс-конференции в отеле Dan Panorama в Тель-Авиве, который стал карантинным центром"."Умрет один из пяти дедушек и бабушек, чей внук обнимал их, не зная, что несет вирус", – сказал он.Беннетт обратился к молодежи с призывом не подвергать своих пожилых родственников смертельной опасности."Снимайте видео для бабушек и дедушек, но не приходите к ним. Внук – бомба для бабушек и дедушек. Берегите бабушку и дедушку, держите внуков подальше от них", – призвал он.Также сообщается о том, что в Тель-Авиве в парке Яркон откроют большой центр проверки на коронавирус.Центр организуется MADA. Центр позволит идентифицировать многих носителей коронавируса, которые сами того не зная, являются разносчиками вируса.MADA сообщает, что вчера было взято около 1000 анализов на коронавирус. Всего с момента начала эпидемии взято более 7 тысяч анализов.MADA сообщает, что намерена осуществлять до 6 тысяч проверок на коронавирус в день.