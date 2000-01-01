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В парке Яркон откроют огромный центр проверки на коронавирус 17.03 12:45   MIGnews.com

В парке Яркон откроют огромный центр проверки на коронавирус

Израильские СМИ сообщают о том, что в Тель-Авиве в парке Яркон откроют большой центр проверки на коронавирус.

Центр организуется MADA. Центр позволит идентифицировать многих носителей коронавируса, которые сами того не зная, являются разносчиками вируса.

MADA сообщает, что вчера было взято около 1000 анализов на коронавирус. Всего с момента начала эпидемии взято более 7 тысяч анализов.

MADA сообщает, что намерена осуществлять до 6 тысяч проверок на коронавирус в день. 

Вчера в 500 колл-центров MADA поступило более 82 тысяч звонков.


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