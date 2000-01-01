17.03 18:12 MIGnews.com

Шакед: Кнессет должен держать под контролем программу слежки

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Бывшая министр юстиции Аелет Шакед ("Ямина") настояла на важности контроля со стороны Кнессета над программой слежки за зараженными израильтянами в рамках борьбы с коронавирусом.Она выступила против соответствующих мер, передает The Times of Israel."Нормы, которые были введены вчера, обширны и требуют тщательного надзора на открытых заседаниях комитета по иностранным делам и обороне Кнессета", – сказала Шакед.По ее словам, прозрачность со стороны правительства, доверие и поддержка общества во время этого процесса имеют решающее значение."Они особенно важны в настоящее время. Несмотря на кризис, важно сохранить сдержанность, чтобы плохие вещи не случились", – отметила она.