17.03 18:12 MIGnews.com
Шакед: Кнессет должен держать под контролем программу слежки
Бывшая министр юстиции Аелет Шакед ("Ямина") настояла на важности контроля со стороны Кнессета над программой слежки за зараженными израильтянами в рамках борьбы с коронавирусом.
Она выступила против соответствующих мер, передает The Times of Israel.
"Нормы, которые были введены вчера, обширны и требуют тщательного надзора на открытых заседаниях комитета по иностранным делам и обороне Кнессета", – сказала Шакед.
По ее словам, прозрачность со стороны правительства, доверие и поддержка общества во время этого процесса имеют решающее значение.
"Они особенно важны в настоящее время. Несмотря на кризис, важно сохранить сдержанность, чтобы плохие вещи не случились", – отметила она.
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