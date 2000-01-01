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Шакед: Кнессет должен держать под контролем программу слежки | Фото:17.03 18:12   MIGnews.com

Шакед: Кнессет должен держать под контролем программу слежки

Бывшая министр юстиции Аелет Шакед ("Ямина") настояла на важности контроля со стороны Кнессета над программой слежки за зараженными израильтянами в рамках борьбы с коронавирусом.

Она выступила против соответствующих мер, передает The Times of Israel.

"Нормы, которые были введены вчера, обширны и требуют тщательного надзора на открытых заседаниях комитета по иностранным делам и обороне Кнессета", – сказала Шакед.

По ее словам, прозрачность со стороны правительства, доверие и поддержка общества во время этого процесса имеют решающее значение.

"Они особенно важны в настоящее время. Несмотря на кризис, важно сохранить сдержанность, чтобы плохие вещи не случились", – отметила она.


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