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Кадыров - паникующим из-за эпидемии: рано или поздно умрем 17.03 17:30   MIGnews.com

Кадыров - паникующим из-за эпидемии: рано или поздно умрем

Глава Чечни Рамзан Кадыров вновь призвал сограждан не поддаваться панике из-за коронавируса, в частности, не устраивать ажиотажные закупки в магазинах. Продуктов всем хватит, заверил он.

"Конец света не наступает", - подчеркнул Кадыров.

Он сообщил, что в республике до сих пор не зарегистрировано ни одного случая коронавируса. И добавил, что "за две военные компании" он не видел ни одного человека, который бы умер от голода, так как чеченцы всегда помогают друг другу.

"Еще раз говорю – никто с голоду не умрет", - заверил Кадыров, добавив, что "все мы смертные", все скончаются рано или поздно, но не надо придумывать "всякую чушь".


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