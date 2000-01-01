17.03 17:30 MIGnews.com

Кадыров - паникующим из-за эпидемии: рано или поздно умрем

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Глава Чечни Рамзан Кадыров вновь призвал сограждан не поддаваться панике из-за коронавируса, в частности, не устраивать ажиотажные закупки в магазинах. Продуктов всем хватит, заверил он."Конец света не наступает", - подчеркнул Кадыров.Он сообщил, что в республике до сих пор не зарегистрировано ни одного случая коронавируса. И добавил, что "за две военные компании" он не видел ни одного человека, который бы умер от голода, так как чеченцы всегда помогают друг другу."Еще раз говорю – никто с голоду не умрет", - заверил Кадыров, добавив, что "все мы смертные", все скончаются рано или поздно, но не надо придумывать "всякую чушь".