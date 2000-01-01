17.03 12:32 MIGnews.com

Нетаниягу о критике контроля над COVID-19: мы спасаем жизни

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отверг критику решения правительства о применении средств электронной слежки за коронавирусом с целью предотвращения распространения эпидемии.Во вторник, 17 марта, он сказал, что, если этого не сделать, погибнут израильтяне, передает Тhe Times of Israel."Поскольку эпидемия распространяется огромными темпами, даже часовая задержка в применении этих инструментов может привести к гибели многих израильтян, как в случае со смертью тысяч людей в Италии и в других странах", – отметил он.В канцелярии главы правительства отметили, что поскольку обсуждение в комитете Кнессета по иностранным делам и обороне было отложено и могло занять много времени, премьер-министр действовал быстро вместе с министерством здравоохранения и юридическим советником, чтобы позволить немедленное внедрение этой системы."Решение было сформулировано юридическим советником правительства и министерством здравоохранения и было одобрено правительством единогласно. Решение действительно в течение 14 дней, в течение этого времени комиссия по иностранным делам и обороне сможет рассмотреть замечания по использованию инструментов", – резюмировал Нетаниягу.