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Нетаниягу о критике контроля над COVID-19: мы спасаем жизни | Фото:17.03 12:32   MIGnews.com

Нетаниягу о критике контроля над COVID-19: мы спасаем жизни

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отверг критику решения правительства о применении средств электронной слежки за коронавирусом с целью предотвращения распространения эпидемии.

Во вторник, 17 марта, он сказал, что, если этого не сделать, погибнут израильтяне, передает Тhe Times of Israel.

"Поскольку эпидемия распространяется огромными темпами, даже часовая задержка в применении этих инструментов может привести к гибели многих израильтян, как в случае со смертью тысяч людей в Италии и в других странах", – отметил он.

В канцелярии главы правительства отметили, что поскольку обсуждение в комитете Кнессета по иностранным делам и обороне было отложено и могло занять много времени, премьер-министр действовал быстро вместе с министерством здравоохранения и юридическим советником, чтобы позволить немедленное внедрение этой системы.

"Решение было сформулировано юридическим советником правительства и министерством здравоохранения и было одобрено правительством единогласно. Решение действительно в течение 14 дней, в течение этого времени комиссия по иностранным делам и обороне сможет рассмотреть замечания по использованию инструментов", – резюмировал Нетаниягу.


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