17.03 11:54 MIGnews.com

Габи Ашкенази - против мер по контролю над коронавирусом

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Бывший начальник Генштаба ЦАХАЛа и номер четыре в списке Кахоль Лаван Габи Ашкенази подверг резкой критике решение правительства о применении средств электронной слежки за коронавирусом с целью предотвращения распространения эпидемии.Ашкенази заявил: “Правительство одобрило чрезвычайные меры посреди ночи, несмотря на то, что комитет Кнессета по обороне и внешним сношениям начал обсуждение этих мер вчера - без того, чтобы ему была предоставлена возможность изучить вопрос. Невозможно, чтобы подобные меры были одобрены без парламентского и общественного надзора”.Ашкенази потребовал провести срочное заседание комитета Кнессета по обороне и внешней политики для обсуждения данного вопроса.