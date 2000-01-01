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Мандельблитт поддержал слежку за больными | Фото:17.03 18:54   MIGnews.com

Мандельблитт поддержал слежку за больными

Юридический советник правительства Авихай Мандельблитт поддержал утверждение чрезвычайных положений, разрешающих отслеживать зараженных коронавирусом с помощью технических средств.

Об этом сообщает The Times of Israel.

По словам Мандельблитта, министерство здравоохранения оправдывает этот шаг стремлением спасти жизни людей в связи с распространением коронавируса.

"Помощь со стороны ШАБАКа является исключительным шагом, но он может обеспечить эффективное решение проблемы. Израильское правительство привержено принятию мер по защите права своих граждан и жителей на жизнь, которое является первым конституционно защищенным правом", – отметил он.


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