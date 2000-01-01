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Ганц: Кнессет обязан функционировать на полную | Фото:17.03 12:15   MIGnews.com

Ганц: Кнессет обязан функционировать на полную

Председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц потребовал немедленно создать необходимы комитеты Кнессета для контроля над борьбой с коронавирусом.

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"Мы переживаем такой период, когда, к сожалению, необходимо принимать исключительные меры для спасения жизней. Однако это нельзя делать, воспользовавшись возможностью, и без присмотра", – сказал он, прокомментировав утверждение чрезвычайных положений, которые позволяют вести слежку за гражданами с помощью технологических средств в рамках борьбы с коронавирусом.

По его словам, "Кахоль Лаван" будут настаивать на том, чтобы был создан Комитет по обороне и иностранным делам, а также специальный комитет по коронавирусу, Финансовый комитет и другие комитеты для мониторинга процессов и утверждения необходимых нормативных актов.

"Комитет по иностранным делам и обороне должен получить всю информацию о процедурах наблюдения, утвержденных сегодня. Так обстоят дела с демократией. Мы не позволим государству работать без функционирующего Кнессета во время чрезвычайной ситуации", – добавляет он.


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