17.03 11:35 MIGnews.com

Арабский Список требует отменить меры против коронавируса

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Лидер фракции Объединенный Арабский Список Айман Уда и движение за гражданские права Адала обратились к юридическому советнику правительства Авихаю Манделтьблитту с срочным требованием.Уда и Арабский Список требуют немедленно отменить чрезвычайную регуляцию - комплекс мер, направленных против распространения коронавируса в Израиле.Уда заявил: “Объединенный Список не позволит Нетаниягу украсть основные гражданские права посреди ночи. Совершенно ясно, что мы продолжим воевать на трех фронтах - здравоохранение, экономика и демократия. Мы немедленно обратимся к юридическому советнику правительства - и это первый шаг перед петицией в БАГАЦ. Путч не пройдет!”Также и бывший начальник Генштаба ЦАХАЛа и номер четыре в списке Кахоль Лаван Габи Ашкенази подверг резкой критике решение правительства о применении средств электронной слежки за коронавирусом с целью предотвращения распространения эпидемии.Ашкенази заявил: “Правительство одобрило чрезвычайные меры посреди ночи, несмотря на то, что комитет Кнессета по обороне и внешним сношениям начал обсуждение этих мер вчера - без того, чтобы ему была предоставлена возможность изучить вопрос. Невозможно, чтобы подобные меры были одобрены без парламентского и общественного надзора”.Ашкенази потребовал провести срочное заседание комитета Кнессета по обороне и внешней политики для обсуждения данного вопроса.Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отверг критику решения правительства о применении средств электронной слежки за коронавирусом с целью предотвращения распространения эпидемии.Во вторник, 17 марта, он сказал, что, если этого не сделать, погибнут израильтяне, передает Тhe Times of Israel."Поскольку эпидемия распространяется огромными темпами, даже часовая задержка в применении этих инструментов может привести к гибели многих израильтян, как в случае со смертью тысяч людей в Италии и в других странах", – отметил он.В канцелярии главы правительства отметили, что поскольку обсуждение в комитете Кнессета по иностранным делам и обороне было отложено и могло занять много времени, премьер-министр действовал быстро вместе с министерством здравоохранения и юридическим советником, чтобы позволить немедленное внедрение этой системы."Решение было сформулировано юридическим советником правительства и министерством здравоохранения и было одобрено правительством единогласно. Решение действительно в течение 14 дней, в течение этого времени комиссия по иностранным делам и обороне сможет рассмотреть замечания по использованию инструментов", – резюмировал Нетаниягу.