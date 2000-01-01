17.03 11:17 MIGnews.com

"Слежка за больными - заговор Нетаниягу против демократии"

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Корреспондент 13-го канала израильского ТВ Барак Равид опубликовал серию твитов, в которых проясняет, каким образом полиция и ШАБАК будут осуществлять “контроль с помощью дигитальных средств” за больными коронавирусом. С точки зрения Равида, речь идет, ни много, ни мало, о “заговоре Нетаниягу против демократии” под прикрытием лозунга борьбы с коронавирусом.Равид сообщает о том, что слежка за гражданами будет осуществляться полицией Израиля и ШАБАКом. Полиция будет следить за лицами, находящимися на карантине в соответствии со списками министерства здравоохранения. ШАБАК должен будет устанавливать контакты зараженных лиц и предупреждать об этом.Равид пишет: “Самая опасная часть новых инструкций о чрезвычайном положении - это не только слежка!!! ШАБАК может “передавать любую технологическую информацию” вашего телефона министерству здравоохранения. Что именно? - Например список всех людей, с которыми вы говорили на протяжении последних 14 дней. Пусть мне кто-то объяснит, как это связано с коронавирусом! Опасно!!!”Далее Равид комментирует заявление главы ШАБАКа Надава Аргамана о том, что единственной целью сбора данных о больных “является спасение человеческих жизней”: “Тот, кто лучше всех знает, что новые инструкции - безумие и отклонение от предназначения ШАБАК, и совершенно бесполезны для борьбы с коронавирусом - министр юстиции Амир Охана, прослуживший несколько лет в наиболее релевантном подразделении ШАБАК. И он даже пальцем не пошевелил, чтобы это предотвратить!”Равид указывает на то, что согласно нормам министерства здравоохранения, опасность заражения возникает в случае, если человек находился на дистанции менее двух метров от зараженного. В то же время, технологии применяемые ШАБАКом, позволяют определить местонахождение зараженного в радиусе 100-200 метров и потому бесполезны вы борьбе с болезнью. Равид пишет: “Предположим я заразился и я работаю в Башнях Азриэли. Данные слежки за мной покроют всю площадь между Игаль Алон и Сароной, плюс все автомобили на шоссе Аялон. Как это поможет в выявлении зараженных и контактов?”Правительство единогласно одобрило меры по электронной слежке за потенциально зараженными коронавирусом при помощи мобильных телефонов.Постановление было обнародовано в ночь на 17 марта. Изначально предполагалось, что оно будет недоступно для публики из-за необходимости соблюдения конфиденциальности. Документ гласит, что для сбора данных не потребуется распоряжение суда.Данные о местоположении предназначены для предупреждения общественности или конкретного человека о возможном заражении коронавирусной инфекцией. Меры цифрового мониторинга будут действовать 30 дней.