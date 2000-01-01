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Мэр Собянин ужесточил карантинный режим в Москве 17.03 10:10   MIGnews.com

В Москве могут ввести жесткий карантин

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о временном запрете на проведение в городе любых массовых мероприятий, а также досуговых мероприятий, численность которых превышает 50 человек. Эти меры будут действовать как минимум до 10 апреля.

С 21 марта и до 12 апреля в городе фактически закроются школы и детские сады. Также водителям общественного транспорта запретят продавать пассажирам билеты.

Из указа также следует, что все, кто приезжает в Москву из Китая, США, Ирана и любых стран Европы, в том числе из Великобритании и стран Евросоюза, должны самоизолироваться на две недели. Работодателям запрещается пускать людей, которым предприсана самоизоляция, на рабочее место.

Самоизолироваться предписано не только тем, кто вернулся из перечисленных в указе стран, но и тем, кто живет с ними в одной квартире.

На территории Москвы может быть введен полный карантин, если число заболевших критически вырастет, сообщили источники в мэрии.

Меры вступят в силу в том случае, если число заболевших критически вырастет к пятнице, 20 марта. О каком именно количестве инфицированных коронавирусом идет речь, собеседники не знают.

Главная мера для борьбы с распространением вируса - городской карантин. Он предусматривает, что сотрудников предприятий, не задействованных в жизнеобеспечении города, переведут на работу из дома.

Мэрия прорабатывает вариант ограничения работы торговых центров, закрытия баров, кафе и ресторанов. Мэрия рассматривает и варианты по ограничению пассажирских потоков - в основном с соседними областями. Въезд в город может быть ограничен.

Самая крайняя мера - закрытие общественного транспорта, включая метрополитен. Но на такое власти пойдут только в самой тяжелой ситуации.


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