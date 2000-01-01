17.03 09:15 MIGnews.com

Си Цзиньпина переизбрали председателем КНР

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Си Цзиньпин был переизбран председателем Китая и Центрального военного совета (ЦВС). Голосование состоялась в субботу, 16 марта, в ходе которого депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) единогласно проголосовали за кандидатуру Цзиньпина.Таким образом, он во второй раз возглавил КНР, сообщает агенство Reuters.На пятом пленарном заседании первой сессии ВСНП 13-го созыва путем тайного голосования все 2970 депутатов проголосовали "за".Си Цзиньпин был избран на должность председателя КНР на сессии ВСНП 12-го созыва в марте 2013 года.