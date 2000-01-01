Си Цзиньпина переизбрали председателем КНР

Си Цзиньпин был переизбран председателем Китая и Центрального военного совета (ЦВС). Голосование состоялась в субботу, 16 марта, в ходе которого депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) единогласно проголосовали за кандидатуру Цзиньпина.
Таким образом, он во второй раз возглавил КНР, сообщает агенство Reuters.
На пятом пленарном заседании первой сессии ВСНП 13-го созыва путем тайного голосования все 2970 депутатов проголосовали "за".
Си Цзиньпин был избран на должность председателя КНР на сессии ВСНП 12-го созыва в марте 2013 года.