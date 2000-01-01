17.03 08:42 MIGnews.com
Либерман: нет такого понятия как "террор одиночек"
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман осудил террористическую атаку в Самарии. На своей странице в Twitter глава оборонного ведомства написал:
"До начала шабата нам сообщили о серьезном террористическом нападении. Мы будем действовать, требуя смертной казни для террориста, разрушения его дома и наказания каждого, кто причастен к теракту".
По словам Либермана, нет такого понятия как "террор одиночек".
" Это террор, поддерживаемый Абу-Мазеном и ПА, которая платит деньги семьям террористов", - резюмировал министр обороны.
Напомним, палестинец за рулем автомобиля
совершил наезд на группу солдат ЦАХАЛа, которые патрулировали шоссе №585 между поселениями Мево-Дотан и Хермеш.
В результате нападения погибли два военных и еще два получили ранения.
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