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youtube17.03 08:42   MIGnews.com

Либерман: нет такого понятия как "террор одиночек"

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман осудил террористическую атаку в Самарии. На своей странице в Twitter глава оборонного ведомства написал:

"До начала шабата нам сообщили о серьезном террористическом нападении. Мы будем действовать, требуя смертной казни для террориста, разрушения его дома и наказания каждого, кто причастен к теракту".

По словам Либермана, нет такого понятия как "террор одиночек".

" Это террор, поддерживаемый Абу-Мазеном и ПА, которая платит деньги семьям террористов", - резюмировал министр обороны.

Напомним, палестинец за рулем автомобиля совершил наезд на группу солдат ЦАХАЛа, которые патрулировали шоссе №585 между поселениями Мево-Дотан и Хермеш.

В результате нападения погибли два военных и еще два получили ранения.
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