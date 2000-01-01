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youtube 17.03 08:05   MIGnews.com

Кремль предупредил Израиль об "антироссийской истерии"

Россия предупредила Израиль о попытках других стран втянуть Еврейское государство в "возобновление антироссийской истерии и кампании" в свете химической атаки в Британии .

Об этом говорится в заявлении российского посольства в Израиле, опубликованного в пятницу, 16 марта.

Комментарии МИД РФ поступили после того, как Иерусалим осудил отравление двойного агента Сергея Скрипаля в британском Солсбери. При этом Израиль не упомянул ни Россию, ни любые другие стороны, которые предположительно могут быть причастны к инциденту.

В то время как Британия и другие западные страны напрямую обвинили Кремль в химической атаке на российского агента.

"Посольство с озабоченностью констатирует попытки, предпринимаемые правительством Соединенного королевства и поддерживаемые некоторыми другими иностранными государствами и рядом СМИ, втянуть Израиль в политическую и пропагандистскую кампанию, развязанную Лондоном под ложным предлогом якобы причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль", - цитирует Times of Israel заявление посольства РФ в Израиле.

В российском ведомстве подчеркнули, что такие действия являются "беспрецедентной грубой провокацией, подрывающей основы нормального диалога между странами".

За несколько дней до этого, МИД Израиля осудил "событие, имевшее место в Британии", не упоминая Россию.

В Twitter внешнеполитического ведомства Еврейского государства был опубликован максимально размытый "твит", в котором даже напрямую не упоминается само отравление.

"Израиль со всей серьезностью относится к произошедшему в Великобритании событию и решительно его осуждает. Мы надеемся, что международное сообщество будет сотрудничать во избежание подобного в дальнейшем", - говорится в заявлении МИДа.
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