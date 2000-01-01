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ЕС призвал ввести санкции против Ирана 17.03 07:33   MIGnews.com

ЕС призвал ввести санкции против Ирана

Евросоюз предложил наложить на Тегеран санкции в ответ на ракетную программу Ирана. Об этом сообщает агентство Reuters.

Таким образом, Европейский союз пытается предотвратить выход Соединенных Штатов из ядерного соглашения, подписанного в 2015 году.



Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из соглашения, если он не будет изменен.

В свою очередь, Евросоюз пытается не допустить выхода США из иранского ядерного договора. Поэтому, в ЕС готовы пойти на компромиссные варианты, такие как например, введение альтернативных санкций против Ирана.
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