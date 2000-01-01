ЕС призвал ввести санкции против Ирана

Евросоюз предложил наложить на Тегеран санкции в ответ на ракетную программу Ирана. Об этом сообщает агентство Reuters.
Таким образом, Европейский союз пытается предотвратить выход Соединенных Штатов из ядерного соглашения, подписанного в 2015 году.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из соглашения, если он не будет изменен.
В свою очередь, Евросоюз пытается не допустить выхода США из иранского ядерного договора. Поэтому, в ЕС готовы пойти на компромиссные варианты, такие как например, введение альтернативных санкций против Ирана.