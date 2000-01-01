Россия заявила о подготовке США к ударам по Сирии

США могут нанести удар по государственным объектам и сирийским войскам, объявив их в применении химоружия.
Об этом в субботу, 17 марта заявил начальник Главного оперативного управления российского Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской, передает РБК.
"Данные провокации должны послужить поводом для нанесения Соединенными Штатами Америки и их союзниками ударов по военным и государственным объектам на территории Сирии", - заявил генерал.
По его словам, в восточной части Средиземного моря, в Персидском заливе и Красном море созданы ударные группировки морских носителей крылатых ракет.
"Возникает вопрос: кого собираются поддерживать этими ударами Соединенные Штаты - террористов "Джабхат ан-Нусры" и их пособников, бесчинствующих в Восточной Гуте?", - отметил Рудской.
Генерал подчеркнул, что диверсионные группы уже направлены в район города Дерья, где расположены формирования "Свободной сирийской армии".
Компоненты для изготовления химоружия были доставлены туда под прикрытием гумпомощи для неправительственных сил. Также боевикам выдали взрыватели, закамуфлированные под сигаретные пачки.
Кроме того, еще одна постановочная атака запланирована в районах Аль-Габид и Калбб-Луз. Туда были доставлены 20 контейнеров с хлором, отметил представитель Генштаба РФ.
"Все готовящиеся мероприятия предусматривается широко освещать в западных средствах массовой информации. Данные провокации должны послужить поводом для нанесения Соединенными Штатами Америки и их союзниками ударов по военным и государственным объектам на территории Сирии", - добавил генерал.
Рудской выразил опасения, что США могут нанести удар по государственным объектам в Сирии и войскам Асада, обвинив их в применении химоружия.
The Washington Post в начале марта писала, что администрация американского президента Дональда Трампа обдумывает новые военные действия в Сирии.
По данным Вашингтона, Дамаск продолжает применять химическое оружие против мирных граждан, в 2018 году его использовали как минимум семь раз, уточняла The Washington Post.