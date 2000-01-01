Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Иран угрожает странам Европы | Фото:17.03 19:11   MIGnews.com

Иран угрожает странам Европы

Новые европейские санкции повлияют на ранее заключенное ядерное соглашения.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Араки, сообщает в субботу, 17 марта Arab News, передает The Times of Israel.

"Если некоторые европейские страны последуют своему ошибочному намерению ввести санкций против Ирана, чтобы угодить американскому президенту, то они увидят прямой результат этого в ядерной сделке", - отметил политик.

По его словам, европейским странам стоит направить свои усилия на убеждение США остаться в ядерном соглашении с Ираном.

Отметим, что данное заявление Араки сделал на фоне сообщения Reuters о том, что Великобритания, Франция и Германия предложили ввести новые санкции в отношении Ирана из-за его ракетной программы и участия в войне в Сирии, чтобы попытаться таким образом уговорить главу Белого дома Дональда Трампа не денонсировать ядерное соглашение 2015 года.

Напомним, 12 января президент США Дональд Трамп пообещал пересмотреть условия ядерного соглашения с Исламской республикой, известного как "Совместный всеобъемлющий план действий" (JCPOA). Сделку приняли в июле 2015 года. Иран обязался ограничить свою ядерную деятельность в обмен на отмену санкций. Соглашение подписали Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:11
ХАМАС: Интифада Иерусалима продолжается
19:42
Найден бывший боец спецназа ЦАХАЛа, пропавший неделю назад
18:08
Брат Нетаниягу встал на его защиту
17:44
Жуткая авиакатастрофа на Филиппинах: много погибших
17:13
Жизнь бойца, раненого в теракте в Самарии, под угрозой
16:49
Facebook заблокировал фирму, работавшую на Трампа
16:13
Умер раввин Мордехай Хагер
15:47
Израиль временно приостановил высылку африканских мигрантов
15:13
В Британии уточнили сроки расследования "дела Скрипаля"
14:48
ПАСЕ убрала турецкий из числа рабочих языков
12:57
У берегов Греции нашли тела 14 мигрантов
11:32
23 британских дипломата объявлены персонами нон грата
10:55
Террорист из Самарии имеет криминальное прошлое
10:31
В Кабуле прогремел взрыв
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus