Иран угрожает странам Европы

Новые европейские санкции повлияют на ранее заключенное ядерное соглашения.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Араки, сообщает в субботу, 17 марта Arab News, передает The Times of Israel.
"Если некоторые европейские страны последуют своему ошибочному намерению ввести санкций против Ирана, чтобы угодить американскому президенту, то они увидят прямой результат этого в ядерной сделке", - отметил политик.
По его словам, европейским странам стоит направить свои усилия на убеждение США остаться в ядерном соглашении с Ираном.
Отметим, что данное заявление Араки сделал на фоне сообщения Reuters о том, что Великобритания, Франция и Германия предложили ввести новые санкции в отношении Ирана из-за его ракетной программы и участия в войне в Сирии, чтобы попытаться таким образом уговорить главу Белого дома Дональда Трампа не денонсировать ядерное соглашение 2015 года.
Напомним, 12 января президент США Дональд Трамп пообещал пересмотреть условия ядерного соглашения с Исламской республикой, известного как "Совместный всеобъемлющий план действий" (JCPOA). Сделку приняли в июле 2015 года. Иран обязался ограничить свою ядерную деятельность в обмен на отмену санкций. Соглашение подписали Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия.