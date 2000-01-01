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Брат Нетаниягу встал на его защиту | Фото:17.03 18:08   MIGnews.com

Брат Нетаниягу встал на его защиту

Брат премьер-министра Израиля Идо Нетаниягу заявил, что он "сильно озабочен израильской демократией".

Об этом в субботу, 17 марта сообщает The Times of Israel.

Отметим, что данное заявление было сделано на фоне рекомендации полиции привлечь брата к судебной ответственности.

"Тысячи имен пытаются внедрить в сознание общественности. Ищут везде, даже под землей, то, что можно назвать взяткой. Невозможно поверить, что таким образом пытаются любого министра и публичного деятеля", - сказал брат главы правительства на мероприятии "Шабатарбут" в Беэр-Шеве.

Он подчеркнул, что "методы следствия полиции — это угроза демократии".

"Вы можете сделать подозреваемым любого министра и любого общественного деятеля, если у вас есть определенная цель", - утверждал Идо Нетаниягу.

По его словам, "как и в медицине, полицейские и следователи могут найти все, что они ищут".
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