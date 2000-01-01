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Израиль временно приостановил высылку африканских мигрантов | Фото:17.03 15:47   MIGnews.com

Израиль временно приостановил высылку африканских мигрантов

Верховный суд Израиля принял решение временно остановить высылку мигрантов из Эритреи и Судана в третью страну в Африке.

Об этом в субботу, 17 марта сообщает The Times of Israel.

"Верховный суд Израиля приостановил реализацию плана депортации десятков тысяч африканских мигрантов, которые нелегально приехали в страну. Правительство Израиля есть время до 26 марта, чтобы предоставить дополнительную информацию относительно плана", - говорится в сообщении.

Отметим, решение суда не распространяется на мигрантов, уже согласившихся покинуть Израиль ради третьей страны.

Напомним, в январе мигрантам - преимущественно из Эритреи и Судана - было предложено 3500 долларов США и авиабилет, чтобы добровольно покинуть Израиль до конца марта. В противном случае им грозил арест и принудительная депортация.

Однако группа мигрантов из Эритреи и Судана подала иск в суд, который в свою очередь принял решение о приостановке депортации.

В настоящее время депортации подлежат только одинокие мужчины. Женщины и семьи с детьми, а также те, кто подал прошение на получение статуса беженца, но еще не получил ответа, не высылаются.

В середине марта Израиль закрыл лагерь временного содержания нелегальных мигрантов "Холот".
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