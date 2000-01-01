17.03 14:48 MIGnews.com

ПАСЕ убрала турецкий из числа рабочих языков

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Депутаты ПАСЕ на встрече в Париже решили убрать турецкий язык из числа рабочих языков ассамблеи.Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ассамблеи.Отмечается, что Турция может самостоятельно, за свой счёт обеспечить перевод пленарных и комитетских заседаний на свой язык.Указывается, что это лишь одно из первых решений, направленных на экономию бюджета организации в связи с уменьшением количества финансовых поступлений.