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ПАСЕ убрала турецкий из числа рабочих языков 17.03 14:48   MIGnews.com

ПАСЕ убрала турецкий из числа рабочих языков

Депутаты ПАСЕ на встрече в Париже решили убрать турецкий язык из числа рабочих языков ассамблеи.

Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ассамблеи.

Отмечается, что Турция может самостоятельно, за свой счёт обеспечить перевод пленарных и комитетских заседаний на свой язык.

Указывается, что это лишь одно из первых решений, направленных на экономию бюджета организации в связи с уменьшением количества финансовых поступлений.
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