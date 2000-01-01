17.03 14:48 MIGnews.com
ПАСЕ убрала турецкий из числа рабочих языков
Депутаты ПАСЕ на встрече в Париже решили убрать турецкий язык из числа рабочих языков ассамблеи.
Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ассамблеи.
Отмечается, что Турция может самостоятельно, за свой счёт обеспечить перевод пленарных и комитетских заседаний на свой язык.
Указывается, что это лишь одно из первых решений, направленных на экономию бюджета организации в связи с уменьшением количества финансовых поступлений.
Поделиться
Все по теме
Комментарии