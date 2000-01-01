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В Британии уточнили сроки расследования `дела Скрипаля`17.03 15:13   MIGnews.com

В Британии уточнили сроки расследования "дела Скрипаля"

Расследование дела об отравлении работавшего на британские спецслужбы экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля займет недели, если не месяцы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нила Басу.

"Порядка 400 свидетелей уже дали показания, еще сотни дадут в ближайшие дни. Это исключительно сложное расследование, и у нас в настоящее время порядка 250 исключительно опытных и преданных своему делу специалистов из контртеррористических подразделений круглосуточно работают по этому делу", — говорится в сообщении.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены Скрипаль и его дочь Юлия.

Лондон и другие страны Европы обвинили Кремль в причастности к отравлению российского агента.
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