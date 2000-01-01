17.03 11:32 MIGnews.com

23 британских дипломата объявлены персонами нон грата

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МИД России объявил персонами нон грата 23 дипломатических сотрудника посольства Британии. Согласно указу, дипломаты должны покинуть РФ в недельный срок.Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства.Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании и потребовало от них покинуть страну в недельный срок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что вызванному в МИД послу Британии в Москве Лори Бристоу была передана нота о принятии ряда решений в ответ на провокационные действия Лондона и бездоказательные обвинения РФ в связи с инцидентом в Солсбери.Кроме того, отзывается согласие России на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращается деятельность Британского совета в связи с неурегулированностью его статуса.