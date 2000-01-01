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youtube17.03 11:32   MIGnews.com

23 британских дипломата объявлены персонами нон грата

МИД России объявил персонами нон грата 23 дипломатических сотрудника посольства Британии. Согласно указу, дипломаты должны покинуть РФ в недельный срок.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании и потребовало от них покинуть страну в недельный срок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что вызванному в МИД послу Британии в Москве Лори Бристоу была передана нота о принятии ряда решений в ответ на провокационные действия Лондона и бездоказательные обвинения РФ в связи с инцидентом в Солсбери.

Кроме того, отзывается согласие России на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращается деятельность Британского совета в связи с неурегулированностью его статуса.
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