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Калифорнийский суд против арестов мигрантов в здании суда | Фото: Thinkstock17.03 09:26   MIGnews.com

Калифорнийский суд против арестов мигрантов в здании суда

Председатель Верховного суда Калифорнии обратился к администрации президента США с просьбой не допускать арестов нелегалов в зданиях суда штата. Верховный судья Тани Кантиль-Сакайе заявила, что серьезно обеспокоена недавними сообщениями о том, что федеральные агенты "преследовали мигрантов без документов в наших зданиях суда для их ареста".

Соответствующее письмо было направлено на имя генерального прокурора США Джеффа Сешнса и секретаря службы национальной безопасности Джона Келли.
"Суды не должны использоваться в качестве приманки для обеспечения соблюдения иммиграционного закона нашей страны", - пишет Кантиль-Сакайе.

"Мы рассмотрим письмо, и не будем комментировать это сейчас", - заявил Питер Карр, представитель Министерства юстиции США.
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