17.03 09:26 MIGnews.com

Калифорнийский суд против арестов мигрантов в здании суда

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Председатель Верховного суда Калифорнии обратился к администрации президента США с просьбой не допускать арестов нелегалов в зданиях суда штата. Верховный судья Тани Кантиль-Сакайе заявила, что серьезно обеспокоена недавними сообщениями о том, что федеральные агенты "преследовали мигрантов без документов в наших зданиях суда для их ареста".Соответствующее письмо было направлено на имя генерального прокурора США Джеффа Сешнса и секретаря службы национальной безопасности Джона Келли."Суды не должны использоваться в качестве приманки для обеспечения соблюдения иммиграционного закона нашей страны", - пишет Кантиль-Сакайе."Мы рассмотрим письмо, и не будем комментировать это сейчас", - заявил Питер Карр, представитель Министерства юстиции США.