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YouTube 17.03 08:50   MIGnews.com

Сенат одобрил главу Национальной разведки США

Сенат США одобрил кандидатуру бывшего сенатора-республиканца Дэна Коуста на должность главы национальной разведки страны. За назначение Коутса, кандидатуру которого предложил президент Дональд Трамп, проголосовали 85 членов Сената, а против назначения высказались 12.

Единственным республиканцем, который проголосовал против экс-сенатора, был сенатор Рэнд Пол.

73-летний Дэн Коутс сменил Джеймса Клаппера, который ушел в отставку сразу же после того, как Барак Обама покинул свой пост в январе текущего года.

Дэниэл Коутс в течение 16 лет был сенатором от штата Индиана. В 2001-2005 годах он был послом США в Германии.
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