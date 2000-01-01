17.03 08:50 MIGnews.com

Сенат одобрил главу Национальной разведки США

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Сенат США одобрил кандидатуру бывшего сенатора-республиканца Дэна Коуста на должность главы национальной разведки страны. За назначение Коутса, кандидатуру которого предложил президент Дональд Трамп, проголосовали 85 членов Сената, а против назначения высказались 12.Единственным республиканцем, который проголосовал против экс-сенатора, был сенатор Рэнд Пол.73-летний Дэн Коутс сменил Джеймса Клаппера, который ушел в отставку сразу же после того, как Барак Обама покинул свой пост в январе текущего года.Дэниэл Коутс в течение 16 лет был сенатором от штата Индиана. В 2001-2005 годах он был послом США в Германии.