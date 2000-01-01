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США просят РФ выдать хакеров без договора об экстрадиции | Фото: Thinkstock17.03 11:53   MIGnews.com

США просят РФ выдать хакеров без договора об экстрадиции

Минюст США просит Россию выдать троих граждан РФ, обвиняемых в киберпреступлениях, несмотря на отсутствие соглашения об экстрадиции между двумя странами. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя Минюста США Марка Раймонди.

"У США с Россией нет соглашения об экстрадиции, но это не препятствует и не должно мешать российским властям задержать и выдать тех, кто обвиняется в этих серьезных преступлениях, в США, где будет проведена надлежащая (юридическая) процедура, и им будут предоставлены все права, которыми пользуются ответчики в рамках нашей независимой судебной системы", – сказал Раймонди.

Ранее Associated Press сообщало со ссылкой на собственный источник, что судебные власти США предъявили обвинения в хакерской атаке на портал Yahoo в 2014 году двум сотрудникам ФСБ РФ.

По данным американских СМИ, еще два фигуранта дела – хакеры, участвовавшие во взломе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне заявил, что сообщения СМИ о причастности четырех россиян, в том числе сотрудников ФСБ, к кибератакам на аккаунты Yahoo нельзя рассматривать как обвинения в адрес российского государства, Москва готова к сотрудничеству в сфере кибербезопасности.
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