17.03 09:13 MIGnews.com

Названа вероятная кандидатура постпреда РФ при ООН

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Источники в российских госструктурах сообщили, что заместитель главы МИД РФ Василий Небензя может быть назначен постоянным представителем при Организации Объединенных Наций, пишет газета "Коммерсантъ".По данным издания, в пользу его кандидатуры говорит то, что до своего назначения в 2013 году замминистра иностранных дел Небензя много лет занимал высокие должности в представительствах России при ООН в Нью-Йорке и Женеве, а в системе МИД он работает с 1983 года.Напомним, что в настоящее время временно исполняющим обязанности постпреда назначен Петр Ильичев.Отметим, ранее российские СМИ, со ссылкой на источников сообщали, что занять пост постоянного представителя России при ООН может российский постпред при НАТО Александр Грушко.Виталий Чуркин, который представлял Россию в ООН с 2006 года, скончался 20 февраля в Нью-Йорке. Дипломат почувствовал себя плохо в здании миссии России в ООН, после чего его доставили в госпиталь. Спасти его не удалось. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Чуркина похоронили в Москве на Троекуровском кладбище.