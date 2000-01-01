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Эрдоган: Идет война между крестом и полумесяцем | Фото: Thinkstock18.03 06:10   MIGnews.com

Эрдоган: Идет война между крестом и полумесяцем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Европейский Союз в начале "крестового похода" против ислама. Так он прокомментировал решение Европейского суда в Люксембурге, которым европейским работодателям было разрешено запрещать своим сотрудникам носить на рабочем месте платки и другие религиозные символы, передает Deutsche Welle.

"Дорогие мои братья, началась битва между крестом и полумесяцем. Других объяснений быть не может. Европа быстро откатывается в дни, предшествовавшие Второй мировой войне", - заявил Эрдоган, выступая перед сторонниками в городе Сакарья.

Кроме того, в телевизионной речи к своим сторонникам вечером в четверг президент Турции обратился к премьер-министру Нидерландов Марку Рютте, партия которого одержала победу на прошедших парламентских выборах.

"Рютте! Пускай твоя партия и заняла первое место на выборах, но ты должен знать, что ты потерял Турцию как своего друга", - заявил Эрдоган.
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