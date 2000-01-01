Посол Израиля обсудил с заместителем Лаврова атаку в Сирии
В пятницу, 17 марта, в Москве состоялась встреча израильского посла в России Гарри Корена с местным заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым, главной темой которой стал недавний инцидент в Сирии.
Стоит отметить, что Богданов также занимает должность спецпредставителя Владимира Путина по Ближнему Востоку и странам Африки.
"Основное внимание в ходе беседы было уделено последним событиям в Сирии и вокруг нее", - сообщают на сайте МИД РФ, отмечая, что встреча состоялась по инициативе Богданова.
Помимо того, Корен встретился и с другим заместителем главы российской дипломатии – Сергеем Рябковым, с которым обсудил "некоторые актуальные вопросы международной безопасности".
Как уже сообщалось, сирийские военные сообщили о том, что сбили самолет израильских ВВС. В ЦАХАЛе подтверждают, что рейд совершали, но информацию о потере самолета опровергают.