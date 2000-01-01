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17.03 21:34   MIGnews.com

Посол Израиля обсудил с заместителем Лаврова атаку в Сирии

В пятницу, 17 марта, в Москве состоялась встреча израильского посла в России Гарри Корена с местным заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым, главной темой которой стал недавний инцидент в Сирии.

Стоит отметить, что Богданов также занимает должность спецпредставителя Владимира Путина по Ближнему Востоку и странам Африки.

"Основное внимание в ходе беседы было уделено последним событиям в Сирии и вокруг нее", - сообщают на сайте МИД РФ, отмечая, что встреча состоялась по инициативе Богданова.

Помимо того, Корен встретился и с другим заместителем главы российской дипломатии – Сергеем Рябковым, с которым обсудил "некоторые актуальные вопросы международной безопасности".

Как уже сообщалось, сирийские военные сообщили о том, что сбили самолет израильских ВВС. В ЦАХАЛе подтверждают, что рейд совершали, но информацию о потере самолета опровергают.
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