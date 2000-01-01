17.03 20:56 MIGnews.com

Басель Гатас покинет Кнессет 19 марта

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Несмотря на недовольство правых, депутат Арабского списка Басель Гатас благополучно подписал с юридическую сделку о признании своей вины в контрабанде в тюрьму "Кециот" телефонов с "симками".Согласно условиям сделки, он напишет заявление о добровольном сложении депутатских полномочий, взамен на что его будут ждать лишь 2 года лишения свободы. Сам он утверждает, что для его поступка у него были гуманитарные и нравственные причины."Надеюсь, что цена, которую я плачу, не пройдет даром", - сказал он прессе в Нацерете.Пока еще парламентарий утверждает, что хотел привлечь международное внимание к проблеме палестинских заключенных, которые находятся под административным арестом в Израиле. Гатас обвинил израильские власти в "пересечении множества красных линий" и "расистском подстрекательстве" из-за лишения его депутатской неприкосновенности.Государственное обвинение заявило, что будет добиваться для Гатаса еще и семи лет условного срока с отстранением от государственной службы на это время.Напомним, что в НДИ возмутились столь мягким наказанием за содействие терроризму и сотрудничеству с врагами государства."Такое наказание нанесет ущерб сдерживающему фактору и поощрит других к совершению подобного рода деяний", - заявил председатель парламентской фракции НДИ Роберт ИлатовВ то же время заместитель спикера Кнессета Йоэль Хассон ("Сионистский лагерь") уверен, что сделка с правосудием уберегла израильский парламент от "унизительной процедуры импичмента"."Сегодня было доказано то, что в израильской демократии нет места импичменту. Я счастлив, что получилось так, а не так, как хотели правые, навязчиво настаивавшие импичменте Гатасу", - сказал он.