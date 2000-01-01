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Гатас содействовал терроризму `из моральных причин` 17.03 20:56   MIGnews.com

Басель Гатас покинет Кнессет 19 марта

Несмотря на недовольство правых, депутат Арабского списка Басель Гатас благополучно подписал с юридическую сделку о признании своей вины в контрабанде в тюрьму "Кециот" телефонов с "симками".

Согласно условиям сделки, он напишет заявление о добровольном сложении депутатских полномочий, взамен на что его будут ждать лишь 2 года лишения свободы. Сам он утверждает, что для его поступка у него были гуманитарные и нравственные причины.

"Надеюсь, что цена, которую я плачу, не пройдет даром", - сказал он прессе в Нацерете.

Пока еще парламентарий утверждает, что хотел привлечь международное внимание к проблеме палестинских заключенных, которые находятся под административным арестом в Израиле. Гатас обвинил израильские власти в "пересечении множества красных линий" и "расистском подстрекательстве" из-за лишения его депутатской неприкосновенности.

Государственное обвинение заявило, что будет добиваться для Гатаса еще и семи лет условного срока с отстранением от государственной службы на это время.

Напомним, что в НДИ возмутились столь мягким наказанием за содействие терроризму и сотрудничеству с врагами государства.

"Такое наказание нанесет ущерб сдерживающему фактору и поощрит других к совершению подобного рода деяний", - заявил председатель парламентской фракции НДИ Роберт Илатов

В то же время заместитель спикера Кнессета Йоэль Хассон ("Сионистский лагерь") уверен, что сделка с правосудием уберегла израильский парламент от "унизительной процедуры импичмента".

"Сегодня было доказано то, что в израильской демократии нет места импичменту. Я счастлив, что получилось так, а не так, как хотели правые, навязчиво настаивавшие импичменте Гатасу", - сказал он.
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