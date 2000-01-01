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Генсек ООН просит удалить отчет об `израильском апартеиде` 17.03 18:48   MIGnews.com

Автор отчета об "израильском апартеиде" ушла из ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш попросил региональную комиссию организации, включающую большое количество арабских стран, удалить со своего сайта обвинения в адрес Израиля в апартеиде в отношении палестинцев.

"Израиль установил режим апартеида доминирования над палестинским народом в целом", - говорится в опубликованном докладе экономической и социальной комиссии для Западной Азии (ЭСКЗА).

В ответ на просьбу генсека ООН его заместительница и секретарь ЭСКЗА, иорданка Рима Халаф обвинила Гуттереша в давлении и подала в отставку.

"Вчера утром генеральный секретарь попросил меня отозвать отчет. Я попросила его пересмотреть свое решение. Он настоял, поэтому я подал в отставку из ООН. Конечно, мы ожидали, что Израиль и его союзники окажут огромное давление на генерального секретаря ООН, чтобы он отмежевался от отчета и отозвал его", - сообщила Халаф на пресс-конференции в Бейруте 17 марта.

Гуттереш принял отставки Халаф.

Двумя днями ранее пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик заявил, что доклад ЭСКЗА был опубликован без предварительной консультации с секретариатом ООН.

"Генсек не может согласиться с тем, чтобы его заместитель или любое другое подотчетное ему высокопоставленное должностное лицо ООН разрешало публикацию от имени ООН, под символикой ООН, но без консультации с компетентными ведомствами и даже им самим", - сказал он агентству Reuters.

Из-за ярко выраженного антисемитского характера опубликованного доклада израильский МИД сравнил его с пропагандой нацистов, назвав "презренной и вопиющей ложью", а США потребовали его отозвать.

Состоянием на пятницу, 17 марта, доклад уже был удален с сайта ЭСКЗА.
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