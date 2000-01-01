Турция угрожает открыть беженцам ворота в Европу

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что в случае продолжения конфликта между Анкарой и Амстердамом, турецкие власти готовы открыть границу и отправлять в Европу по 15 тысяч нелегальных мигрантов ежемесячно.
"Так вот я обращаюсь к Европе: вы там такие смелые? Хотите, мы вам устроим головную боль, открыв путь тем 15 тысячам беженцев, которых мы к вам не впускаем ежемесячно?" - цитирует министра "Би-би-си".
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также грозил странам ЕС разорвать соглашение о беженцах и "завалить" Европу ми
грантами.
Напомним, что в марте 2016 года Евросоюз заключил с Турцией соглашение, согласно которому в обмен на финансовую помощь в 6 млрд евро и безвизовый режим страна должна принимать беженцев, которых ей передают из ЕС.