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Турция угрожает пустить мигрантов в Европу | Фото: Fabio Sola Penna/Flickr17.03 17:58   MIGnews.com

Турция угрожает открыть беженцам ворота в Европу

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что в случае продолжения конфликта между Анкарой и Амстердамом, турецкие власти готовы открыть границу и отправлять в Европу по 15 тысяч нелегальных мигрантов ежемесячно.

"Так вот я обращаюсь к Европе: вы там такие смелые? Хотите, мы вам устроим головную боль, открыв путь тем 15 тысячам беженцев, которых мы к вам не впускаем ежемесячно?" - цитирует министра "Би-би-си".

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также грозил странам ЕС разорвать соглашение о беженцах и "завалить" Европу ми
грантами.

Напомним, что в марте 2016 года Евросоюз заключил с Турцией соглашение, согласно которому в обмен на финансовую помощь в 6 млрд евро и безвизовый режим страна должна принимать беженцев, которых ей передают из ЕС.
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