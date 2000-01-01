17.03 18:04 MIGnews.com

КНДР: недовольство Трампа и психатака Тиллерсона

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"Северная Корея очень плохо себя ведет. Они играют с США годами. Китаем было сделано мало для оказания помощи", — написал 45-й президент США Дональд Трамп в своем Twitter.Критика Трампа в одном твите и Кореи и Китая стала завершающим аккордом в компании по давлению на Пхеньян и Пекин. США не намерены возвращаться к шестисторонним переговорам по ядерной проблеме КНДР, заявила ранее постпред США при ООН Никки Хейли.А госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что политика стратегической терпимости по отношению к Северной Корее исчерпана, сообщает РИА Новости. Вашингтон намерен применить к Пхеньяну новый пакет дипломатических, экономических мер, а также мер из сферы безопасности, добавляет РИА Новости.Это психологическая атака, чтобы вынудить Пхеньян пойти на прямые переговоры исключительно на американских условиях, считает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Российской академии наук Евгений Ким.Он предположил, что Трамп после воинственного заявления Тиллерсона решил, что Пхеньян уже достаточно напуган, а на переговорах с Северной Кореей можно будет выступить с позиции силы. Но этот подход с КНДР может не сработать, предупреждает эксперт.Евгений Ким пояснил, обвинения Пхеньяну, что военный потенциал КНДР позволяет ей угрожать безопасности США, не выдерживает никакой критики. Военный бюджет у Пхеньяна – максимум 6 миллиардов долларов, тогда как у США в 100 раз больше.Кроме того, американские же исследования и расчеты показали бесполезность военного давления на Пхеньян."Согласно заключению, вынесенному этой комиссией, военные удары по КНДР в лучшем случае бесполезны. Во-первых, чем сильнее внешнее давление, особенно силовое, тем крепче северокорейский режим. Во-вторых, особенности рельефа местности Северной Кореи, страны, преимущественно, гористой, позволяют укрыть в подземных тоннелях и убежищах практически все население", — добавил Евгений Ким.Против американских упреждающих ударов по территории КНДР высказался и Сеул."Во-первых, кандидат от оппозиции, имеющий наибольшие шансы победить на досрочных президентских выборах, которые пройдут в мае, будет категорически против и не допустит военного решения проблемы. Во-вторых, система международных отношений такова, что удар по КНДР встретит серьезное осуждение со стороны мирового сообщества", — добавил ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН.Ряд экспертов полагают, что цель этих заявлений Вашингтона — ослабление позиций Китая в Юго-Восточной Азии.