Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












twitter 17.03 19:38   MIGnews.com

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили парад

Герцог и герцогиня Кембриджские посетили парад в честь Дня святого Патрика в Лондоне, сообщает The Telegraph. По традиции, они вручили клевер Ирландскому гвардейскому полку.

Отмечается, что бывшая мисс Миддлтон воздала должное национальному цвету Ирландии: для выхода в свет она выбрала темно-зеленое пальто Catherine Walker и изумрудные серьги.

Герцогиня подарила клевер и “талисману” полка, ирландскому волкодаву Доналлу.
Уильям и Кэтрин отметили День святого Патрика в преддверии своего визита в Париж. Они побывают в столице Франции через 20 лет после гибели принцессы Дианы.

Что касается праздничной традиции, то она зародилась в начале ХХ века. В 1901 году супруга Эдварда VII, королева Александра, стала первой высокопоставленной представительницей британской королевской семьи, вручившей букеты клевера военным.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:57
Сирия ждет осуждения "вопиющей агрессии Израиля"
19:33
Американец требует поменяет его имя на Гитлер
18:04
КНДР: недовольство Трампа и психатака Тиллерсона
17:58
Турция угрожает открыть беженцам ворота в Европу
17:49
На Иерусалимском марафоне участники установили рекорд
16:59
Крупнейший в Америке производитель цемента отказал Трампу
16:35
Угонщик похитил машину скорой помощи и убил медика
16:28
Мэр Маале-Адумим просит больше не откладывать аннексию
15:57
Австрия. Молельная комната мусульман - пункт вербовки ISIS
15:17
Лавров: на Западе идет кампания по дискредитации России
14:51
ООН: при авиаударе в Йемене погибли 30 мигрантов
14:11
Япония готовится к ядерной атаке КНДР
13:39
Звезда сериала "Друзья" избивала премьера Канады в школе
13:03
ЕС грозит Facebook, Twitter и Google штрафом
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus