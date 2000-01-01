17.03 19:38 MIGnews.com

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили парад

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Герцог и герцогиня Кембриджские посетили парад в честь Дня святого Патрика в Лондоне, сообщает The Telegraph. По традиции, они вручили клевер Ирландскому гвардейскому полку.Отмечается, что бывшая мисс Миддлтон воздала должное национальному цвету Ирландии: для выхода в свет она выбрала темно-зеленое пальто Catherine Walker и изумрудные серьги.Герцогиня подарила клевер и “талисману” полка, ирландскому волкодаву Доналлу.Уильям и Кэтрин отметили День святого Патрика в преддверии своего визита в Париж. Они побывают в столице Франции через 20 лет после гибели принцессы Дианы.Что касается праздничной традиции, то она зародилась в начале ХХ века. В 1901 году супруга Эдварда VII, королева Александра, стала первой высокопоставленной представительницей британской королевской семьи, вручившей букеты клевера военным.