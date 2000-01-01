Мэр Маале-Адумим просит больше не откладывать аннексию
На премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра просвещения Нафтали Беннета усиливается общественное давление с целью недопущения новой отсрочки голосования по законопроекту о применении израильского суверенитета в Маале-Адумим.
На данный момент законодательная комиссия Кнессета должна вынести это на обсуждение в воскресенье, 19 марта, но из-за опасений, что глава правительства может в очередной раз перенести голосование (как он уже делал это несколько раз в прошлом), к нему обратился мэр поселения Бенни Кашриэль.
"Не откладывайте голосование. Продолжайте путь лидеров сионизма. Все в ваших руках. Не упустите эту историческую возможность", - призвал он Нетаниягу и Беннета.
В прошлом лидер "Еврейского дома" в Маале-Адумим Нуриэль Гатц уже призывал представителей партии в правительстве принять соответствующие меры, напомнив им о надеждах, которые возлагают на них поселенцы.
"Дорогие Нафтали Беннетт, Айелет Шакед и Ури Ариэль, в этот раз нельзя сдаваться и откладывать голосование законодательной комиссии. Если вы проявите стойкость, нас никто не может принудить. Они уже 50 лет говорят об "удачном моменте". Время действовать пришло, так как идеального момента не будет никогда. Маале-Адумим является предметом народного консенсуса, поэтому неповоротливость "Ликуда" нас беспокоить не должна", - сказал Гац.