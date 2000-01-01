17.03 15:17 MIGnews.com

Лавров: на Западе идет кампания по дискредитации России

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Министерство иностранных дел России обеспокоено многочисленными случаями ограничения профессиональной деятельности российских СМИ. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о целенаправленной кампания по дискредитации России на Западе.По словам Лаврова, поддержание стабильности в мировых делах в условиях стремительного развития информационно-коммуникационных технологий во многом зависит от объективной работы СМИ. "Этому не способствует проводимая на Западе целенаправленная кампания по дискредитации России", – цитирует «РИА Новости» заявление Лаврова."Москва обеспокоена многочисленными случаями ограничения профессиональной деятельности российских журналистов", – подчеркнул Лавров.