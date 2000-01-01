17.03 12:24 MIGnews.com

Депутаты от НДИ против юридической сделки с Баселем Гатасом

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Депутат Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Одед Форер объявил, что рассматривает возможность подать иск в БАГАЦ против юридической сделки с депутатом от "Объединенного арабского списка" Баселем Гатасом."Как можно при наличии столь убедительных доказательств отказываться от вынесения сурового наказания? Как можно заранее смягчать приговор депутату, которого поймали на месте преступления, при попытке передачи мобильных телефонов и шифрованных сообщений заключенным, отбывающим наказание за преступления против безопасности государства? И сделал он это, прикрываясь депутатской неприкосновенностью для совершения преступления!", - сказал Одед Форер.В свою очередь председатель парламентской фракции НДИ Роберт Илатов выступил с резкой критикой юридической сделки с Гатасом. Он заявил, что речь идет о неоправданно мягком наказании для пособника террористов."Такое наказание нанесет ущерб сдерживающему фактору и поощрит других к совершению подобного рода деяний", - подчеркнул Роберт Илатов.Напомним, ранее Второй канал ИТВ сообщил, что прокуратура заключила с Баселем Гатасом досудебную сделку, по условиям которой тот признает свою вину в передаче мобильных телефонов отбывающим наказание палестинским террористам и покинет Кнессет. Взамен обвинение будет требовать для него в качестве наказания всего лишь два года тюремного заключения.