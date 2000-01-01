17.03 12:43 MIGnews.com

США не исключили возможность военных действий против КНДР

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время визита в Сеул заявил, что политика "стратегического терпения" США по отношению к Северной Корее закончена.На вопрос о возможности мер силового воздействия на Северную Корею, Тиллерсон отметил, что Штаты не исключают и такого варианта. При этом он подчеркнул, что США "не хотят доводить дело до военного конфликта"."Но очевидно, что если КНДР предпримет действия, которые будут угрожать южнокорейским или американским войскам – ответ будет адекватным. Если ее программа вооружений достигнет настолько угрожающего уровня, что потребует от нас военных действий, то у нас есть и этот вариант", - заявил госсекретарь США.Кроме этого Рекс Тиллерсон предложил Китаю ввести санкции против Пхеньяна и призвал китайские власти не принимать ответные меры на размещение в Южной Корее противоракетной системы THAAD, пишет Би Би Си.