Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr/U.S. Department of State 17.03 12:43   MIGnews.com

США не исключили возможность военных действий против КНДР

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время визита в Сеул заявил, что политика "стратегического терпения" США по отношению к Северной Корее закончена.

На вопрос о возможности мер силового воздействия на Северную Корею, Тиллерсон отметил, что Штаты не исключают и такого варианта. При этом он подчеркнул, что США "не хотят доводить дело до военного конфликта".

"Но очевидно, что если КНДР предпримет действия, которые будут угрожать южнокорейским или американским войскам – ответ будет адекватным. Если ее программа вооружений достигнет настолько угрожающего уровня, что потребует от нас военных действий, то у нас есть и этот вариант", - заявил госсекретарь США.

Кроме этого Рекс Тиллерсон предложил Китаю ввести санкции против Пхеньяна и призвал китайские власти не принимать ответные меры на размещение в Южной Корее противоракетной системы THAAD, пишет Би Би Си.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:11
Япония готовится к ядерной атаке КНДР
13:39
Звезда сериала "Друзья" избивала премьера Канады в школе
13:03
ЕС грозит Facebook, Twitter и Google штрафом
12:24
Депутаты от НДИ против юридической сделки с Баселем Гатасом
11:53
США просят РФ выдать хакеров без договора об экстрадиции
11:35
Израильский удар был нанесен по грузу ракет SCAD-D
11:24
Госдепартамент: мы не сократим помощь Израилю
10:52
Прокуратура заинтересовалась дорогими костюмами Фийона
10:26
Афганистан: у военной базы взорвался автомобиль. Есть жертвы
10:06
Из-за наводнения в Перу погибли более 60 человек  
09:56
В аэропорту застрелили пса, мешавшего взлету самолетов
09:38
Бай, бай Европа
09:28
Реховот: побоище на свадьбе, тяжело ранен отец жениха  
09:26
Калифорнийский суд против арестов мигрантов в здании суда
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus