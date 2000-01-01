Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Госдепартамент: мы не сократим помощь Израилю | Фото: Thinkstock17.03 11:24   MIGnews.com

Госдепартамент: мы не сократим помощь Израилю

Государственный департамент США уточнил, что представленный ранее президентом США Дональдом Трампом проект бюджета на 2018 года не включает сокращения финансовой помощи государству Израиль.

Однако уровень оказываемой помощи другим странам, включая Иорданию и Египет по-прежнему анализируется.

"Наша финансовая поддержка Израилю гарантирована. Это в свою очередь отражает нашу твердую приверженность одному из самых сильных союзников и партнеров на Ближнем Востоке", - цитирует Reuters слова представителя Госдепартамента Марка Тонера.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:24
Депутаты от НДИ против юридической сделки с Баселем Гатасом
11:53
США просят РФ выдать хакеров без договора об экстрадиции
11:35
Израильский удар был нанесен по грузу ракет SCAD-D
10:52
Прокуратура заинтересовалась дорогими костюмами Фийона
10:26
Афганистан: у военной базы взорвался автомобиль. Есть жертвы
10:06
Из-за наводнения в Перу погибли более 60 человек  
09:56
В аэропорту застрелили пса, мешавшего взлету самолетов
09:38
Бай, бай Европа
09:28
Реховот: побоище на свадьбе, тяжело ранен отец жениха  
09:26
Калифорнийский суд против арестов мигрантов в здании суда
09:13
Названа вероятная кандидатура постпреда РФ при ООН
08:50
Сенат одобрил главу Национальной разведки США
08:29
В Турции задержали планировавших теракт в Стамбуле
08:05
ЦАХАЛ впервые применил систему ПРО Arrow
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus