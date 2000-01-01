17.03 11:24 MIGnews.com

Госдепартамент: мы не сократим помощь Израилю

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Государственный департамент США уточнил, что представленный ранее президентом США Дональдом Трампом проект бюджета на 2018 года не включает сокращения финансовой помощи государству Израиль.Однако уровень оказываемой помощи другим странам, включая Иорданию и Египет по-прежнему анализируется."Наша финансовая поддержка Израилю гарантирована. Это в свою очередь отражает нашу твердую приверженность одному из самых сильных союзников и партнеров на Ближнем Востоке", - цитирует Reuters слова представителя Госдепартамента Марка Тонера.