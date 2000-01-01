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YouTube 17.03 10:52   MIGnews.com

Прокуратура заинтересовалась дорогими костюмами Фийона

Расследование в отношении кандидата на пост президента Франции Франсуа Фийона было расширено, в качестве отдельного пункта включены костюмы.

Следователей заинтересовала информация о подаренных Фийону двух деловых костюмах стоимостью около 13 тысяч евро.

Об этом пишет AFP со ссылкой на источники.

Сообщается, что два костюма экс-премьеру Франции оплатил друг, имя которого не называется.

Ранее стало известно, что с 2012 года кто-то оплачивал Фийону покупку одежды, потратив в общей сложности 48,5 тысяч евро.

14 марта 2017 года экс-премьеру были предъявлены обвинения по делу о растрате государственных средств.
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