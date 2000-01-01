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МИД РФ назвал условия для проведения нормандского саммита 17.02 12:37   MIGnews.com

МИД РФ назвал условия для проведения нормандского саммита

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что решение о проведении нового саммита в "нормандском формате" будет принято исходя из прогресса в выполнении текущих договоренностей.

"Была договоренность абсолютно четкая, что новая встреча должна подвести итог тому, что было обговорено на предыдущей встрече. Это касается разведения сил, прекращения огня, разминирования, обмена пленными, внедрения формулы Штайнмайера в украинское законодательство и некоторых других вещей", - сказал он в комментарии изданию РБК.

По словам Грушко. основным условием для проведение нового саммита являются "подвижка по комплексу договоренностей — как на треке безопасности, так и на политическом треке», пояснил замминистра. «Одновременное движение по этих трекам — стержень той философии, которая была заложена в минские договоренности".

Замглавы МИД РФ добавил, что Россия продолжит настаивать на соблюдении уже достигнутых договоренностей.

"Собираться можно, но если на земле не происходит изменений к лучшему, то польза от таких встреч весьма сомнительна", - подчеркнул он.

Также Грушко назвал "отсутствие всякой готовности Киева к нормальному диалогу с Донецком и Луганском" одним из основных факторов, препятствующих реализации минских соглашений.

"Это обязательство вопиющим образом не выполняется, хотя оно является одним из основных условий минского пакета", - резюмировал дипломат.


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