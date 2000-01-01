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Судья Конституционного суда: СССР был создан незаконно 17.02 11:13   MIGnews.com

Судья Конституционного суда: СССР был создан незаконно

Судья Конституционного суда РФ Константин Арановский заявил, что Российская Федерация не является правопреемником "репрессивно-террористических деяний" советской власти. Так судья прокомментировал постановление КС о возмещении жилья, отнятого в ходе советских репрессий.

Статус России как государства, непричастного к преступлениям эпохи тоталитаризма, должен быть закреплен в Конституции, убежден Арановский. "Идеализировать российскую государственность не обязательно, но и вязать ее правопреемством с тоталитарным режимом нет оснований", - подчеркнул он.

Россия не является продолжением коммунистической власти эпохи СССР, она заново возродила свой суверенитет на конституционных началах. "Оно воссоздано против тоталитарного режима и вместо него", - убежден судья.

СССР был создан незаконно, Россия заменяет его, считает Арановский. Реабилитация жертв репрессий проводится ради торжества права и по милосердию. Ее нельзя рассматривать как возмещение ущерба виновником, ведь связи между Россией и СССР нет. Вину с одного субъекта на другой перенести нельзя. Само существование СССР оскорбляло справедливость и торжество права.

"Это невозможно уже потому, что его вина в репрессиях и других непростительных злодеяниях, начиная со свержения законной власти Учредительного собрания, безмерна и в буквальном смысле невыносима", - подчеркнул Арановский.


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