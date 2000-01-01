17.02 08:50 MIGnews.com

Слив в прессу после беседы Мандельблитта с репортером

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20-й канал израильского ТВ опубликовал страницу дневника встреч юридического советника правительства Авихая Мандельблитта за 23 сентября 2019 года.В 18:30 Мандельблитт встретился с “медиа-персоной”.Менее чем через два часа, в 20:18 корреспондент 13-го канала Авиад Гликман опубликовал сообщение о том, что Манделблитт приняло решение о предъявлении обвинений Нетаниягу.Требоаввшая опубликовать дневник встреч Мандельблитта организация Бецальмо заявила: "Если эти данные соответствуют действительности это - настоящее землетрясение”.В министерстве юстиции отреагировали на публикацию 20-го канала так: Это - спекуляция, не имеющая никакой связи с действительностью”.Авиад Гликман отказался от комментариев.