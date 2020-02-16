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Активистка бросившая яблоко в Нетаниягу назвала его Гитлером 17.02 07:21   MIGnews.com

Активистка бросившая яблоко в Нетаниягу назвала его Гитлером

Учительница и “социальная активистка” Баринш Захава Бек дала интервью 12-му каналу израильского ТВ и объяснила, почему бросила яблоком в премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Она сказала: “Люди, которые являются нашими лидерами и должны демонстрировать личный пример, подстрекают там (на конференции Ликуда) так, что  эта конференция напомнила мне Гитлера”.

Проводивший интервью ветеран израильской журналистики Одед Бен Ами переспросил: "Кого он напомнил? Гитлера? Я думаю, что вы реально вышли за всякие рамки! При всем уважении. но сказать такое о главе правительства в Израиле - я очень извиняюсь! Я предлагаю вам извиниться. Вы хотите извиниться?”



На это Баринш Захава Бек сказала: “Я конечно очень извиняюсь, но таковы мои ощущения. Вы должны понять, что сказать о воинах, о таких людях, как Бени Ганц и о других, которые приходят после многих лет службе родине что они просто собираются обмануть простых людей - я не готова это принять”.


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