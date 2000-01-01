17.02 19:12 MIGnews.com

Линию Иерусалим-Тель-Авив продлят до Стены Плача

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Власти одобрили противоречивый план размещения железнодорожного вокзала в центре Старого города Иерусалима и отправления туристов из аэропорта Бен-Гурион к Стене Плача, сообщает офис министра транспорта Бецалеля Смотрича.В заявлении офиса Смотрича говорится, что план, инициированный его предшественником Исраэлем Кацем, столкнулся с затруднениями в прошлом году.План предусматривает расширение высокоскоростной железнодорожной линии Иерусалим-Тель-Авив до Старого города. План будет включать в себя строительство двух станций метро и раскопки трехкилометрового туннеля под центром Иерусалима.Смотрич оценивает это развитие как "историческое", добавляя, что новая железнодорожная линия "является огромной новостью для израильских жителей и миллионов туристов, которые приезжают в Иерусалим"."Нам также удается продвигать сионистскую и еврейскую повестку дня", - сказал он.