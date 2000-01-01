17.02 15:37 MIGnews.com

Перец не против правительства с поддержкой арабских партий

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Лидер "Аводы" Амир Перец, который также возглавляет левый альянс Авода-Гешер-Мерец, заявил, что его партия не исключает левоцентристское правительство, поддерживаемое Объединенным арабским списком."Мы никого не исключаем - ни ультраортодоксов, ни арабов", - сказал Перец на собрании фракции. "Наша партия станет частью следующего правительства, даже если оно будет поддержано арабскими партиями. У нас нет оснований исключать население Израиля."Но он добавил, что ключевым вопросом будет изменение социальной политики, заявив, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху "создал так много социальных проблем, что есть место для всех в попытке их исправить".