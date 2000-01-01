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Бен-Гвир угрожает Беннету иском на полмиллиона шекелей 17.02 14:24   MIGnews.com

Бен-Гвир угрожает Беннету иском на полмиллиона шекелей

Лидер партии Оцма Йехудит Итамар Бен-Гвир передал министру обороны и лидеру партии Ямина Нафтали Беннету письмо с предупреждением о подаче иска.

Бен-Гвир заявил, что в ходе своих последних нескольких выступлений Беннет очернил его доброе имя. Так, на встрече с избирателями Кирьят-Шмона Беннет заявил: “Я бы не стал проводить в Кнессет человека, у которого нет видения  Государства Израиль. У меня нет проблемы с самим человеком, но у меня есть проблема с его восприятием действительности, восприятием. в котором полиция и ЦАХАЛ рассматриваются как враги”.

Бен-Гвир требует, чтобы Беннет извинился и выплатил ему компенсацию в размере полмиллиона шекелей в течение ближайших 48 часов - в противном случае он угрожает обратиться в суд.

Следует отметить, что на прошлой неделе Бен-Гвир подал иск к жене Беннета , Гилат Беннет, на 250 тысяч шекелей,  также обвинив ее в клевете. 


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