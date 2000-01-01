17.02 14:24 MIGnews.com

Бен-Гвир угрожает Беннету иском на полмиллиона шекелей

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Лидер партии Оцма Йехудит Итамар Бен-Гвир передал министру обороны и лидеру партии Ямина Нафтали Беннету письмо с предупреждением о подаче иска.Бен-Гвир заявил, что в ходе своих последних нескольких выступлений Беннет очернил его доброе имя. Так, на встрече с избирателями Кирьят-Шмона Беннет заявил: “Я бы не стал проводить в Кнессет человека, у которого нет видения Государства Израиль. У меня нет проблемы с самим человеком, но у меня есть проблема с его восприятием действительности, восприятием. в котором полиция и ЦАХАЛ рассматриваются как враги”.Бен-Гвир требует, чтобы Беннет извинился и выплатил ему компенсацию в размере полмиллиона шекелей в течение ближайших 48 часов - в противном случае он угрожает обратиться в суд.Следует отметить, что на прошлой неделе Бен-Гвир подал иск к жене Беннета , Гилат Беннет, на 250 тысяч шекелей, также обвинив ее в клевете.