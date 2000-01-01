17.02 13:11 MIGnews.com

Цахи Анегби: не пускать в Израиль таиландских рабочих

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Министр сельского хозяйства Израиля Цахи Анеби потребовал продлить срок пребывания находящихся в Израиле таиландских сельскохозяйственных рабочих - и не привозить новых.Требование выдвинуто в соответствии с новыми инструкциями министерства здравоохранения для стран с опасностью заражения коронавирусом.Меморандум с изложением взглядов министра по данному вопросу передан в министерство внутренних дел и министерство здравоохранения.